Liguria in evidenza al Meeting Giovanile e Master area Nord di Corgeno

Il Meeting Giovanile e Master area Nord approda a Corgeno di Vergiate e le società liguri si fanno trovare, ancora una volta, pronte con risultati di primo piano. Il Rowing Club Genovese conquista il successo nel 4 di coppia universitario grazie a Matteo Boccardo, Giacomo Costa, Francesco Polleri e Filippo Brissolari. Il doppio universitario vede emergere Raphael Ronco e Francesco Russo Verderame (CUS Genova). Oro anche per il 4 di coppia universitario di Aurora Cavolata, Maria Ludovica Costa, Ludovica d’Epifanio e Gaia Boiocchi. Nicolò Caselli regala il successo alla Canottieri Sampierdarenesi nel singolo Allieve B1 e nel 4 di coppia Allievi B2 (Leonardo Colace, Federico Abbracchio, Simone Bignone, Leonardo Forte). Vittoria anche nel doppio Allievi B1 con Filippo Bovino e Nicolò Castello.

Francesca Brena va a segno per lo Speranza Pra’ nel singolo Allieve C. Bene anche il doppio universitario con Matilde Bozzano e Giovanni Cambiaso. Velocior Spezia d’oro nel singolo Cadetti (Luca Neri), nel 7,20 Allievi C (Maria Lucrezia Dittamo) e Allievi B2 (Elia Lucilli). Velocior e Argus 1910 ben uniscono le proprie forze nel doppio Allieve C con la vittoria di Bianca Bernardi e Maria Lucrezia Dittamo. La cadetta Paola Maria Malinconico firma il successo per la LNI Savona in singolo e nel doppio assieme a Elena Sofia Cioni (Canottieri Sanremo).