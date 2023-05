Calcio, Serie D. Le squalifiche post regular season, una giornata di stop per Rizzo e Bechini della Sanremese

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 7/ 5/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 300,00 PINEROLO

Per avere propri tesserati danneggiato la parte dello spogliatoio loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R CDC )

Euro 200,00 CHIERI

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA VESI MARCO

DE FELICE MASSIMILIANO (CASALE A.S.D.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

GALASSO ANDREA (PINEROLO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

RIZZO ALESSIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco. V

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE GHISLANDI

DI BATTISTA MATIAS (CASALE A.S.D.)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOW DEMBA SY (ASTI)

DAIDOLA GIOVANNI (CASALE A.S.D.)

MANDELLI MICHELE (CASTELLANZESE 1921)

AMANSOUR ADAM (PINEROLO)

BECHINI LORENZO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

AGAZZI ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908)

MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAMPAGNA DARIO (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (STRESA VERGANTE)

MELE ALESSIO (VADO)

Per consultare il comunicato completo CLICCA QUI