Karate, Esordienti: colpo storico per il KC Savona, due ori e due bronzi ai Campionati Italiani

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio si sono svolti a Lido di Ostia (Roma) al PalaFijlkam i Campionati Italiani Esordienti (classi 2010/2011) di Karate, gara Italiana più importante dell'anno.

Impresa storica del Karate Club Savona guidato dai tecnici Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia che si porta a casa 2 medaglie d'oro e 2 medaglie di bronzo: nessuno nella storia, in Liguria, era mai riuscito a conseguire tale risultato.

Nella squadra femminile a laurearsi Campionesse Italiane sono state Arianna Campo (35 kg femminile) con 5 incontri vinti, 25 punti fatti e 0 subiti in una categoria da 30 atlete e Vittoria Galati (40 kg femminile) con 6 incontri vinti, 25 punti fatti, 1 solo subito, in una categoria da 42 atlete.

Entra nelle prime 3 d'Italia con la medaglia di bronzo Maya Marenco (50 kg femminile) con 5 incontri vinti su 6 in una categoria da 51 atlete (ha ceduto per 3-2 solo all'atleta veneta Giada Vettoretti che si è poi laureata Campionessa Italiana) combattendo con una costola incrinata a causa di un infortunio subito nella Coppa del Mondo giovanile della settimana precedente in Spagna; un incredibile lavoro di team svolto durante la settimana le ha permesso comunque di provare a salire sul tappeto quando era data già fuori dai giochi.

Settima Maila Badano (56 kg femminile) con 2 incontri vinti su 4 e buona prestazione di Lisa Rovere (40 kg Femminile) che viene però eliminata nei turni di qualificazione.

Il Karate Club Savona si aggiudica il PRIMO posto a squadre nel Kumite femminile su 151 Società partecipanti lasciandosi alle spalle lo Shirai Club S. Valentino (Campania, secondo classificato) e il Gruppo Sportivo della Polizia Fiamme Oro (terzo classificato).

La squadra maschile si aggiudica la medaglia di bronzo con Giacomo Ferraris (43 kg maschile) che vince 5 incontri e cede soltanto al futuro Campione Italiano, il siciliano Salvatore Manuel Petralito, confermando l'eccellente momento di forma vista la medaglia di bronzo conseguita la settimana precedente nella tappa Spagnola della Coppa del Mondo giovanile.

Buone prove di Matteo Allegri (43 kg maschile) e Lorenzo Marchelli (48 kg maschile) che vengono però eliminati nei turni di qualificazione.

Il Karate Club Savona si conferma una volta ancora la prima squadra ligure nel Kumite; visti i risultati l'ottavo posto Italiano dell'ultimo ranking federale riservato alle Società sarà destinato sicuramente a migliorare.

Hanno accompagnato il Team Savonese a Roma i coach Alessandro Rizzo e Ergin Raca di Allenamente Academy fornendo un supporto importantissimo nella preparazione e nella gestione della forma fisica e mentale degli Atleti.