Outdoor, Bandiere Blu. Il savonese si conferma al vertice anche nel 2023

Bandiera Blu 2023 nel savonese: ecco la situazione. Si tratta del riconoscimento che ogni anno la Foundation for Environmental Education (FEE) conferisce alle località costiere europee che soddisfano determinati criteri, come i parametri delle acque di balneazione e il servizio offerto. Tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

L'ufficialità, diramata con una cerimonia di premiazione svoltasi a Roma nei locali della sede del CNR, alla presenza del Ministro del Turismo, la Senatrice Daniela Santanchè, ha visto la conferma per i comuni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze. Tra le new entry spicca il nome di Laigueglia.

"Per il decimo anno consecutivo Borghetto potrà fregiarsi del prezioso vessillo della Bandiera Blu, universalmente riconosciuto come marchio turistico di qualità. Siamo molto orgogliosi di questo risultato", commenta il sindaco Giancarlo Canepa.

"La Bandiera Blu non è solo la certificazione della qualità eccellente delle nostre acque ma anche della qualità dei servizi offerti da parte del Comune in termini di sostenibilità ambientale e di accessibilità e in particolare da parte dai concessionari balneari. Questo importante risultato è anche e soprattutto frutto del lavoro di una categoria che da sempre presidia, vigila e tutela le nostre spiagge e che sta attraversando un periodo complicato legato alle concessioni demaniali alla luce della direttiva Bolkestein".

"Un ringraziamento particolare va anche agli studenti dell’Istituto Comprensivo Val Varatella che da sempre portano avanti progetti ambientali legati alla Bandiera Verde Eco Schools propedeutica all’assegnazione della Bandiera Blu", conclude Canepa.