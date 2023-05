Pirates Savona. Tempo di scontro al vertice è sfida ai Lions Bergamo

La stagione regolare del campionato di 2° divisione nazionale sta entrando nella fase conclusiva. La formula del campionato prevede, dopo la fase a gironi, gli scontri interdivisionali tra il girone ovest ed il girone est.

Un girone ovest dominato dai Pirates a braccetto con i Giaguari con il record 5-1 mentre il girone est vede al comando in solitaria i Lions Bergamo con un record di 6-0.

Saranno proprio i Pirates di Coach Giuso a fare visita ai Lions Bergamo , Domenica 14 Maggio a Stezzano , dove alle ore 15 le prime della classe dei rispettivi gironi si affronteranno in una partita che si preannuncia molto interessante.

Per Coach Giuso sara’ un ritorno a”casa” in quanto e’stato allenatore della giovanile Lions nel campionato 2015/16, vincendo il titolo italiano ed ha continuato in qualita di assistente capo allenatore negli anni dal 201 4 al 2018.

I Lions, sconfitti in finale lo scorso anno dagli Skorpions Varese, vantano una grande tradizione nel football americano in italia, avendo al loro attivo un record di 12 titoli italiani senior, una team che ha una grande tradizione ed e’ una fucina di talenti che hanno fatto la fortuna sia del team orobico che della nazionale italiana.

Parliamo proprio con Coach Giuso.

Che effetto le fa rientrare da avversario sul campo che lo ha visto protagonista?:

“Intanto torno in un posto dove ho lasciato tanto cuore e dove parecchi di quelli che giocano oggi in prima squadra ho avuto il piacere di allenare e frequentare. Devo dire che sara’ sicuramente una grande emozione ,ma al fischio d’inizio la concentrazione sulla partita superera’ l’emozione.”

Che partita si aspetta?

Affronteremo una squadra quadrata, che gioca da parecchio tempo insieme, con ottime individualita’. Una sideline che ha molta esperienza e capacita’ strategica. Questo sicuramente li mette in pole position per essere una delle possibili finaliste insieme ai Giaguari.

Cosa si aspetta invece dai suoi Pirates?

Sicuramente mi aspetto continuita’ di gioco. Abbiamo ottenuto delle belle vittorie, ma pretendo sempre il massimo dai miei ragazzi e voglio che non si accontentino. La perfezione non esiste, ma bisogna sempre aspirare a questo obiettivo. Stiamo lavorando per avere ritmo e prepararci bene per i playoff che saranno il vero banco di prova.

Altre buone notizie in casa Pirates . La giocatrice Carola Bianchelli e’stata convocata al raduno della nazionale femminile senior flag football in programma nei giorni 13-14 Maggio a Cecina. Inoltre, sempre Carola, alunna della 5D dell ‘istituto Ferraris –Pancaldo di Savona si e’ aggiudicata una borsa di studio FIDAP per meriti scolastici e sportivi.

Complimenti alla nostra Carola da tutto lo staff Pirates!