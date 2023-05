Allo stadio Sandro Ferrando il Torneo Interforze di Alassio per beneficenza

Sei squadre, Aga, Croce Bianca Alassio, Guardia di Finanza, Pietra Soccorso, Squadra Speciale, Vigili del Fuoco sono pronte a sfidarsi per il Torneo Interforze di Alassio. L’evento sportivo si terrà dal 18 al 31 maggio presso lo stadio «Sandro Ferrando» nella città del muretto. Gli incontri si disputeranno sempre la sera, tra le 20 e le 21. La seconda edizione del torneo è dedicata a Gianpaolo Aicardi, il titolare del Baretto scomparso nei mesi scorsi e grande tifoso della Sampdoria.

Un torneo speciale reso possibile grazie ai diversi sostenitori, alla Gesco e all'Assessorato dello Sport del Comune di Alassio.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti gli alassini e non solo, ma anche ad amici e famigliari. L'ingresso è gratuito. Sono gradite offerte che la Croce Bianca utilizzerà per l'acquisto di nuovi presidi sanitari per l'emergenza, nello specifico trattasi di estricatore XT per agevolare l'estricazione sia in rapidità che cautela.