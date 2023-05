Calcio. Mister Gerundo scalpita per tornare in pista: "L'esonero allo Speranza non mi è ancora andato giù"

Sono trascorsi ormai cinque mesi dall'esonero di mister Gerundo dalla guida dello Speranza, ma la scelta del club rossoverde di sostituire l'ex tecnico della Veloce non è ancora andata giù al diretto interessato.

“Deluso? No, la sensazione è più simile alla rabbia per quanto concerne l'esonero dello scorso inverno. Sono stato mandato via con la squadra quarta in classifica in piena lotta per i playoff, ma non è stata tanto la scelta del club a lasciarmi perplesso, quanto le motivazioni che mi sono state comunicate.

Ogni società ha la libertà di portare avanti le proprie decisioni, ma sentirmi dire che lo spogliatoio non mi seguiva più, quando buona parte dell'organico era composto da giocatori che conoscevo bene, l'ho ritenuta una motivazione poco credibile.

L'auspicio che ho – spiega Gerundo – è di tornare subito in panchina: tanti ragazzi stanno aspettando di capire se ci sarà la possibilità di riprendere un nuovo percorso assieme: ho detto loro però di non attendere più di tanto se non ci sarà questo tipo di oppurtinità.

Il calcio dilettantistico – chiosa il tecnico – deve rimanere tale, senza scimmiottare i professionisti. Spesse volte ci si dimentica come la priorità dei ragazzi sia diversirsi, allenandosi comunque con impegno e serietà, dopo una giornata passata per molti a lavorare dalla mattina alla sera”.