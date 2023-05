Calcio, Rappresentativa Under 17. Nuova convocazione per Lorenzo Insolito del Pietra Ligure

La Rappresentativa Under 17 LND si prepara al debutto alla quindicesima edizione della Lazio Cup, il torneo internazionale per categoria Allievi in programma dal 16 al 21 maggio sui campi in provincia di Roma e Frosinone. La selezione di mister Sanfratello è infatti tra le sedici formazioni, tra squadre professionistiche e dilettantistiche in rappresentanza di sette nazioni, che prenderanno parte alla competizione vinta lo scorso anno dall’Atletico Madrid. Tra i convocati nuova chiamata per Lorenzo Insolito, il giovane talento del Pietra Ligure.

I ventidue calciatori classe 2006 convocati dal tecnico siciliano raggiungeranno domenica la sede del raduno a Fiuggi per poi sostenere lunedì mattina una sessione di allenamento. Martedì 16 il debutto nel Girone B contro i congolesi del Mazembe, mercoledì 17 la sfida all’Ancona e giovedì 18 si chiude contro il Latina, già avversario nella scorsa edizione. Tutte le partite si disputeranno al Campo Comunale di Paliano, diretta streaming sul canale YouTube della LND.

Le partite si svolgeranno in due tempi da 35 minuti. Nella fase ad eliminazione diretta previsti i calci di rigore in caso di parità al termine dei minuti regolamentari. Solo in finale previsti anche i tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. Si qualificano ai quarti le prime due classificate di ogni girone, in caso di accesso alla fase successiva l’Under 17 LND affronterebbe le qualificate del Girone A (Lazio, Villalba, Latina, Rapp. Ucraina).

Per la Lega Nazionale Dilettanti si tratta della quinta partecipazione al torneo: nel 2018 la selezione guidata da Francesco Statuto uscì al girone con Lazio e lo Shakhtar Donetsk di Mychajlo Mudryk; nel 2019 i ragazzi di Salvatore D’Urso raggiunsero la semifinale poi persa con lo stesso club ucraino dopo aver affrontato Fiorentina e Lokomotiv Mosca; nel 2021 lo storico secondo posto dell’Under 18 di Giuliano Giannichedda sconfitta in finale dalla Roma; infine nel 2022 l’avventura della formazione guidata da Sanfratello si fermò allo scontro decisivo contro il Sassuolo.

Lista convocati

Portieri: Alessio Di Giorgio (Ostia Mare), Matteo Cabella (Asti), Igor Zanin (Donatello)

Difensori: Alessandro Calvosa (Rotonda), Lorenzo Alfani (S.M. Cattolica Virtus), Giuseppe Birardi (Resuttana S.Lorenzo), Giuseppe Falbo (Morrone), Francesco Cinque (Cavese), Alessandro Dorbolo’ (Cjarlins Muzane), Andrea Cosignani (Civitanovese)

Centrocampisti: Mario Barone Lumaga (Cavese), Lorenzo Insolito (Pietra Ligure), Simone Ischia (Arco), Marco Valenti (Brusaporto), Riccardo Sorgon (Vogherese), Diego Manna (Accademia Granata), Christian Molara (Progresso)

Attaccanti: Federico Pierluigi (Maceratese), Carlo Maria Testa (Uesse Sarnico), Manuel Ascanio Caceres Torres (Campomorone S.Olcese), Francesco Rotunno (Monte San Biagio), Matteo Giacona (Borgosesia)

Staff - Arcangelo Pezzella (capo delegazione), Massimo Piscedda (coordinatore tecnico), Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo), Fabio Ferrari (segretario), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (vice allenatore), Calogero Giardina (allenatore portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Nicholas Cicchetti (collaboratore tecnico), Dario Riccioni (collaboratore tecnico), Gaetano Schiavottiello (medico), Graziano Abbate (fisioterapista), Caterina Giuliani (fisioterapista), Giuseppe Agrestini (magazziniere)