Calcio, Serie D. Domani c'è Sanremese - Ligorna, i convocati di mister Giannini

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della semifinale play off di domani con il Ligorna. Il match si disputerà alle 16.00 allo stadio Comunale.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 20 i biancoazzurri disponibili. Assenti gli infortunati Fischer, Mauro e Mesina; indisponibile Maugeri. Squalificati Bechini e Rizzo. Non convocati Ferro, Ricossa e Owusu. Rientrano Bregliano e Aperi.



Portieri: Tartaro (2004), Bohli (2005).



Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Riviera (2004), Aita (2002), Nouri (2001), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Santanocito (2005), Giacchino (2003), Valagussa, Larotonda (2002).



Attaccanti: Del Barba (2003), Aperi, Panattoni (2002), Pellicanó (2002), Scalzi, Camerino (2006).