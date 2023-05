Calcio, Vado. I rossoblu sono campioni regionali Under 16! Battuto il Ligorna ai calci di rigore

Missione compiuta per l'Under 16 del Vado.

Oggi pomeriggio al Baciccia Ferrando la formazione rossoblu è riuscita infatti ad aggiudiscarsi il titolo regionale Under,

Sembrava tutto sfumato a pochi minuti dal termine del match, ma il team vadese è riuscito prima del fischio finale a riequilibrare i conti con il gol di Sicca, per poi prevalare contro il Ligorna ai calci di rigore.

Le reti dal dischetto sono state messe a segno da Noto, ancora Sicca, Agostino, Rossi e Saracco.

"I complimenti vanno ovviamente a tutti - ha dichiarato il vicepresidente Luca Tarabotto subito dopo la premiazione - a mister Penna per il lavoro iniziale e poi ai tecnici Grossi e Bisio".

Domani il Vado tornerà in campo per le finali Under 17 e Under 15 rispettivamente contro il Rivasamba e l'Ospedaletti.