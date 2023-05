Calcio, Vado. Non solo playoff, tre formazioni Under in finale regionale. Tarabotto: "Un grande orgoglio"

"Il match di Bra? In Piemonte faremo la nostra partita e vedremo come andrà, ma sono particolarmente felice soprattutto per il nostro vivaio che nel fine settimana affronterà ben tre finali regionali. Un bel traguardo di cui siamo orgogliosi, indipendentemente da come termineranno le partite".

Leggere il pensiero del presidente Franco Tarabotto è particolarmente semplice: basta concentrarsi sul tono di voce per percepire il suo reale umore.

C'è in primis curiosità e attesa per consocere l'esito della semifinale playoff contro il Bra, così come tra gli addetti ai lavori. La sfida del "Bravi" si preannuncia complessa: i giallorossi di Floris sanno abbinare fisicità, ritmo e tecnica, ma il Vado ha all'interno del suo spartito le qualità giuste per poter espugnare l'impianto cuneese.

Per quando riguarda invece la cantera rossoblu prevale invece la soddisfazione, sarà infatti triplo l'appuntamento in calendario per le finali regionali.

Ad aprire le danze sarà l'Under 16, attesa per il match decisivo oggi pomeriggio alle 18:00 contro il Ligorna al Baciccia Ferrando (in semifinale doppia vittoria contro l'Athletic Albaro).

Nell'impianto di Pra, domenica alle 16:30, si disputerà anche l'ultimo atto del calendario Under 17 tra i rossoblu (forti della vittoria in semifinale sul Bogliasco) e il Rivasamba.

Sempre alle 18:00, ma domani, sfida all'Ospedaletti per il tabellone Under 15 nella cornice dell'Annibale Riva dopo il passaggio del turno contro il Canaletto.