Rugby. Domani ultimo impegno per il Savona, i biancorossi chiudono la stagione a Bergamo

Concluso il Campionato di Serie A, con la retrocessione in Serie B del CUS Genova, la Pro Recco cercherà la salvezza nei play out affrontando prima a Genova (21 maggio) i veneti del Vapolicella, poi fuori casa i romani di Corviale del Villa Pamphili, questa domenica terminerà anche la Serie B per il Savona. In questa categoria il club ligure sarà ospite del Bergamo ma, anche in caso di una eventuale sconfitta i biancorossi si confermeranno in classifica con un più che onorevole settimo posto. Domenica al Carlini-Bollesan le Province dell’Ovest hanno in programma due incontri. L’Under 17 degli ORSI riceverà per la partita di andata dei quarti di finale nazionali gli abruzzesi dell’Experience Rugby L’Aquila, mentre, a seguire, il team di Serie C recupererà il confronto con i cadetti del Biella. Intanto lunedì prossimo 15 maggio al Padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare di Genova inizierà il 38° Torneo Ravano – 29° Coppa Paolo Mantovani. All’evento multisport, manifestazione sportiva giovanile scolastica piu’ importante d’Europa, sara’ presente anche il rugby con inizio delle gare da mercoledì 17 e venerdi 19 maggio.

SERIE B GIRONE 1 (XI GG. RIT.) domenica h. 15,30

Bergamo – Savona (Sghirlanzoni di Bergamo arb. Peruzzo M.)

Ivrea – Tutto Cialde Lecco

Amatori&Union Milano – Amatori Capoterra

PROBIOTICAL Amatori Novara – Piacenza

Olbia – Unione Monferrato

Varese in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 83, Amatori&Union Milano 78, Lecco (*) 67, Capoterra (*) e Bergamo 63, Piacenza 56, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Novara 17, Olbia punti 13.

(*): da recuperare

SERIE C PROM. G. 4 (recupero) domenica h. 15,30

Province dell’Ovest – Biella cad. (Carlini-Bollesan di Genova arb. Zaami S.)

CLASSIFICA: Rho punti 70, Stade Valdotain 55, San Mauro 44, Rivoli 39, RC Spezia 33, Biella cad. (*), Province dell’Ovest (*) e Volpiano punti 13.

(*): da recuperare

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (recupero)

Moncalieri – URP Alessandria (dom. h. 12,30 Giacomelli di Moncalieri (TO) arb. Campagna)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 15, UR Riviera 6, URP Alessandria 0, Moncalieri punti -4.

UNDER 17 QUARTI DI FINALE (andata) domenica h. 12,00

Province dell’Ovest – Rugby Experience L’Aquila (Carlini-Bollesan di Genova arb. Torra A.)

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (III GIORNATA)

San Mauro – Amatori Genova (sab. h. 16,30 Comunale di San Mauro T.se (TO) arb. Fasano G.)

Franciacorta - Seregno

CLASSIFICA: Franciacorta e Seregno punti 9, Amatori Genova 3, San Mauro punti 1.

UNDER 17 II FASE POULE A (III GG. RIT.) sabato h. 16,30

Stade Valdotaine – Biella

U.R.P. Alessandria – CUS Genova (C.S. Cabanette di Alessandria arb. Frisone G.)

CLASSIFICA: Stade Valdotaine punti 20, Biella e CUS Genova 15, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE POULE B (V GIORN.) sabato h. 16,30

Cuneo Pedona – UR Riviera (Comunale di Cuneo arb. Sibona E.)

Rivoli – Savona (Natta di Rivoli (TO) arb. Chiarle R.)

Volvera – Province dell’Ovest n.2 (Giacomelli di Moncalieri (TO) arb. Battaglia M.)

CLASSIFICA: UR Riviera punti 20, Cuneo Pedona e Savona 12, Rivoli (*) 7, Volvera (*) 5, Province dell’Ovest n.2 punti 1.

(*): da recuperare

UNDER 15 III FASE CONSOLID. (XXII GIORN.) SABATO

CFFS Vespe Cogoleto – VII Torino (h. 15,30 Calcagno di Cogoleto (GE) arb. Anselmi M.)

UR Riviera – Amatori Genova – Province dell’Ovest (h. 16,30 Pino Valle di Imperia arb. Ardoino Al.)

Cuneo Pedona – Pro Recco/Spezia (h. 15,30 Comunale di Cuneo arb. Pelassa L.)

Alba – Biella – CUS Genova n.2 (h. 15,30 Comunale di Pasturana (AL) arb. Carpani M.)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 7/9/11

Sabato dalle ore 10:30 al Campo Pino Valle di Imperia (org. Imperia Rugby): Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Sanremo, Savona.