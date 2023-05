Calcio, Prima Categoria. Il Pontelungo vuole mantenere la Coppa Liguria, Camporosso per l'allungo nella corsa playoff

Il fine settimana dedicato alla post season nel campionato di Prima Categoria si è aperto ieri pomeriggio con la poule playoff e il pareggio a reti bianche tra Sporting Club Aurora e Anpi Casassa.

Una bella opportunità per il Camporosso che, complice il turno di stop per il Pra potrebbe ulteriormente prendere il largo in classifica in vista dello scontro diretto contro il team di Odescalchi alla penultima giornata (a patto di superare la Calvarese).

Cala il sipario oggi, nel tardo pomeriggio, sull'infinita stagione del Pontelungo, dopo la promozione, e la sconfitta in finale nel tabellone per il titolo regionale, oggi si chiude il percorso della Coppa Liguria.

I granata scenderanno in campo a Bogliasco alle 18:30 contro il Colli Ortonovo, ad arbitrare il match sarà Pier Francesco Donati di Chiavari.

La classifica: