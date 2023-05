Grifo, Bosio e Scortichini: con queste tre marcature il Camporosso ha saputo porre ancora una mattonella importante nel proprio percorso verso la vittoria dei playoff di Prima Categoria.

Oggi i rossoblu sono riusciti a prevalere in trasferta per la Calvarese per 3-2, il penultimo atto prima del match decisivo contro il Pra. Superare i giallonero blinderebbe il primato e la possibilità tangibile di tornare in Promozione.

La classifica