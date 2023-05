Calcio, Serie D. Iniziano gli spareggi! Bra - Vado e Sanremese - Ligorna per i playoff. Il Derthona cerca la salvezza contro la Castanese

E' difficile quantificare il peso che avranno i playoff al termine del girone A di Serie D, ma per il percorso che hanno saputo intraprendere Sanremese, Bra, Vado e Ligorna, viene davvero difficile pensare che una delle quattro protagoniste degli spareggi possa tirarsi indietro nella rincorsa al possibile pass promozione.

Le formazioni di Giannini, Floris, Didu e Roselli hanno vissuto rispettivamente alti e bassi nel corso della stagione, ma è indubbio che meritano per il percorso intrapreso la chances di competere nel tabellone finale.

I matuziani sfideranno i genovesi al Comunale, in un match dai contenuti tattici quasi opposti: giochisti i ponentini, difesa e contropiede e genovesi, mentre per caratteristiche, pur con principi diversi, appare più simile la filosofia dei piemontesi e dei rossoblu, attesi allo stadio "Bravi".

Entrambe le sfide, in gara secca, inizieranno alle ore 16:00. In caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari, con la formazione meglio classificata in campionato pronta a passare il turno nel caso l'equilibrio si protragga fino al 120'.

A dirigere gli incontri saranno rispettivamente Monesi di Crotone e Pasculli di Como.

Dentro o fuori, per Derthona e Castanese. I leoni dovranno di Daidola dovranno necessariamente trovare il guizzo nel fortino di casa, per salvare in extremis un campionato più complesso del previsto. Il format regolamentare è identico a quello playoff nell'arco dei 90 minuti, più i possibili supplementari. Chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince (o pareggia nel caso del Derthona) resta in Serie D (arbira Nigro di Prato).

Via infine anche alla corsa scudetto del Sestri Levante, i rossoblu, saranno ospiti del Lumezzane. Turno di riposo per il Legnano (dirige Liotta di Castellammare di Stabia).