Calcio, Serie D. Si salva il Derthona, Sestri Levante pigliatutto anche a Lumezzane

Erano obiettivi opposti quelli che si preparavano a conquistare oggi pomeriggio il Derthona e il Sestri Levante.

I leoncelli del presidente Cristiano Cavaliere hanno dovuto infatti superare la Castanese tra le mura amiche per poter festeggiare la permenanza in Serie D.

Una stagione difficile, che ha visto tanti giocatori e tecnici quotati passare dal Coppi (Fossati, Chezzi e Daidola), fino all'epilogo più atteso, ma per come si era incanalata la stagione non più così scontato.

A decidere le sorti del match con la Castanese è stato il rigore trasformato dall'eterno Manasiev.

Continua invece a macinare punti e record il Sestri Levante, pronto a far sua la gara di esordio della prima fase della poule scudetto. I corsari hanno battuto 2-1 a domicilio il blasonato Lumezzane con le reti di Furno e del "metralletta" Marquez.