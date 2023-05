Sport: il jogging tra le attività più amate dagli italiani, ma quali scarpe scegliere?

Dopo il primo boom tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, il jogging sembra essere prepotentemente tornato di moda.

Il numero delle presone che lo pratica è in costante crescita: secondo una recente indagine, si stima che circa otto milioni di persone di età compresa tra i 16 ed i 69 anni svolgano con regolarità attività come il running ed il jogging, ma il dato cresce in maniera impressionante se si prendono in considerazione anche quelli che si allenano saltuariamente.

In linea di massima si può quindi dire che il jogging ancora oggi è molto praticato. Spesso confuso con la corsa (ma le due discipline sono molto differenti, come vedremo in seguito), il jogging può portare molti benefici a chi lo pratica. Ovviamente per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario allenarsi bene e con costanza, senza dimenticare di dotarsi della giusta attrezzatura: ecco perché è importante sapere come scegliere le scarpe giuste.



Dove trovare le migliori scarpe da jogging

Innanzitutto, è importante che le scarpe da jogging siano leggere, resistenti e comode, senza mai tralasciare il lato estetico.

Per capire quali siano i modelli che rispondono al meglio alle proprie esigenze è bene affidarsi a rivenditori ufficiali come per esempio, e-zuu.com, e-commerce che propone numerosi modelli di calzature per fare sport realizzati con materiali sempre più moderni e innovativi. Questo permette di avere delle scarpe comode ma dal design unico e originale.

Tra i prodotti più apprezzati degli utenti ci sono le Go Run Elevate, le Max Cushioning Elite e le Go Run Fast per quanto riguarda le Skechers e le Solarglide 6, le Running 4DFWD 2 e le Ultra boost 22 tra le Adidas, ma la scelta è davvero molto ampia.



Come scegliere il modello più adatto

Scegliere il modello giusto è un aspetto da non sottovalutare, perché prendere una scarpa sbagliata o di scarsa qualità non solo va ad incidere sulle performance sportive, ma anche sul benessere fisico. La scarpa deve garantire una perfetta aderenza tra il piede ed il plantare, ma anche tra la suola ed il terreno.

Innanzitutto, bisogna valutare con attenzione diversi aspetti, tra cui la forma del plantare, l'altezza del collo, la larghezza e il tipo di appoggio, che può essere neutro, pronatore o supinatore. È poi necessario tenere conto anche del proprio peso, della frequenza e della durata delle sessioni di allenamento e del tipo di terreno su cui vengono svolte. Infine, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, si può dare peso anche al fattore estetico.



Jogging: i benefici dello sport aerobico più amato

Come detto in precedenza, jogging e running spesso vengono confusi. In realtà si parla di due attività abbastanza diverse. Il jogging prevede delle velocità più basse (non esistono delle definizioni ufficiali, ma secondo alcuni esperti se si va sotto i 10 km/h è jogging e non corsa) e un'intensità minore, ma fondamentalmente ha anche degli obiettivi differenti. Questo però non significa che si tratti di una disciplina da prendere sottogamba, soprattutto se si è sovrappeso o non si è in forma.

Bisogna iniziare in modo graduale per cercare di migliorare con il tempo e raggiungere i propri obiettivi, che sono collegati ai benefici che può portare il jogging: dimagrimento, miglioramento del sistema cardiovascolare e respiratorio, incremento della propria resistenza, riduzione della comparsa di diverse patologie, riduzione dello stress.