Genoa Primavera, 18 volte Debenedetti per la vittoria del campionato: "Una stagione fantastica di un grande gruppo"

Controllo dell'assist di Ambrosini, difesa della palla con la sua grande fisicità, uno sguardo rapidissimo alla porta e gran botta sotto l'incrocio.

E' la sintesi del gol che ha aperto sabato scorso le danze nel successo 2-0 della Primavera del Genoa al "Gambino" di Arenzano contro il Venezia. La firma? Quella di Alessandro Debenedetti, protagonista in questa stagione trionfale dei Grifoncini che ha riportato la prima leva del Settore Giovanile rossoblù nuovamente nel suo massimo campionato, la Primavera 1.

Son cambiate le categorie e le maglie indossate, eppure l'ex Finale ha dimostrato anche nel "salto" sul primo gradino immediatamente precedente al professionismo di conservare quelle caratteristiche che ne fanno un numero nove d'altri tempi, come forse non ne nascono più, che lo ha portato a 18 marcature in campionato e un paio in Coppa Italia.

Un bilancio di tutto rispetto al quale aggiungere prestazioni meritevoli di nota: "Penso sia stata una stagione fantastica, sono capitato in un grande gruppo, molto unito sia con mister Gilardino che quand'è arrivato mister Agostini - ha spiegato l'attaccante finalese ai nostri microfoni - E' però un merito che va condiviso con tutti i miei compagni, chi mi ha fornito gli assist e chi si è procurato i rigori che ho calciato".

Tra tutte l'intesa con un compagno di reparto dal talento cristallino come Federico Accornero, insieme ai vertici della classifica marcatori del campionato, che è stata solo parte di una ricetta del successo dagli eccellenti risultati: "Affrontavamo le partite sempre con la giusta mentalità, cercavamo di non subire e poi, essendo probabilmente la squadra più attrezzata del campionato, di punire l'avversario nel momento giusto, con la giusta fame di vittoria - ha spiegato Debenedetti - Non è stato facile, ma direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. A livello personale devo dire grazie ai compagni che mi hanno immediatamente messo a mio agio".

Tra tutte le difficoltà, alla fine non rivelatasi poi tale al netto dei risultati, quella proprio del passaggio di guida tecnica dopo l'approdo di Gilardino in Prima Squadra: "Parliamo di due allenatori fantastici, mi son trovato davvero bene con entrambi. Sono felice che mister Gilardino abbia riportato il Genoa in Serie A, sia con lui che con mister Agostini abbiamo intrapreso e portato a termine un percorso fantastico raggiungendo l'obbiettivo finale".

La ciliegina da piazzare sulla torta ora però rimane quella della Supercoppa contro la Lazio, giovedì 18 maggio alle 14.30 nella cornice del "Luigi Ferraris". E poi? "Non lo so sinceramente ancora, adesso testa alla Supercoppa poi vedremo" ha concludo Debenedetti.