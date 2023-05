Escursioni in montagna: come partire in sicurezza

Gli appassionati della montagna amano dedicarsi a escursioni lungo tutto l'arco dell'anno. Dai suggestivi mesi invernali fino agli assolati periodi estivi: la montagna offre un'atmosfera unica in ogni stagione, riuscendo in tal senso a colpire l'immaginario di un numero crescente di persone. In virtù del meteo che tende a cambiare spesso, nonché delle temperature variabili e della potenziale assenza di servizi per lunghi percorsi, affrontare un'escursione in montagna richiede un po' di preparazione, soprattutto per quanto concerne l'abbigliamento e gli accessori. Vediamo di seguito alcuni consigli utili per vivere la montagna all'insegna della massima sicurezza e del divertimento.

Cosa non può mancare nello zaino durante le escursioni in montagna?

Per prepararsi a un'escursione in montagna bisogna avere come prima cosa uno zaino tecnico, leggero e al tempo stesso molto resistente ed ergonomico. I modelli migliori sono quelli dotati di diversi scomparti e di rinforzi sulla schiena. All'interno dello zaino si dovranno inserire un asciugamano in microfibra, un telo leggero, documenti, kit di pronto soccorso, una torcia, una powerbank per ricaricare il telefono in caso di emergenza. Altri oggetti possono rivelarsi utili, ma quelli che abbiamo appena citato sono imprescindibili. L'abbigliamento è molto importante, soprattutto quello da indossare in caso di forte sole o maltempo. Tra i consigli di Montagnamadeinitaly sulle giacche antipioggia che non possono mancare spiccano i modelli più leggeri, dotati di cappuccio e soprattutto di accorgimenti innovativi che riescono a non disperdere il calore. Con l'arrivo dei temporali sale l'umidità e si abbassano le temperature, motivo per cui si rivela cruciale poter contare su una giacca antipioggia che tiene il corpo asciutto e caldo. Inoltre, risulta indispensabile portare con sé tutto quel che rende l'esperienza confortevole e sicura, tra cui crema con fattore elevato di protezione solare, snack nutrienti e leggeri e soprattutto una borraccia d'acqua. Gli occhiali da sole, la bandana e un cappello aiutano a riparare dalle esposizioni eccessive tipiche della montagna.

Suggerimenti utili per affrontare ogni percorso al meglio

Gli itinerari di montagna sono molto spesso ben segnati, ma è importante partire avendo a disposizione supporti cartacei (mappe) e/o digitali (mappe consultabili anche offline) per non perdersi, soprattutto quando si ha poca dimestichezza con la zona scelta. In base al livello di esperienza di ciascun individuo, inoltre, risulta imprescindibile puntare su un itinerario adeguato. Uno tra i passi falsi più comuni delle persone che non hanno esperienza con le escursioni in montagna coincide con la sopravvalutazione del proprio grado di allenamento. Sovrastimare le proprie capacità può portare a scegliere un itinerario troppo difficile, in termini di dislivello così come di varietà di terreni, nonché a compiere altri errori, tra cui ad esempio cedere alla tentazione di non portare alcuni oggetti e attrezzi utili per poi trovarsi impreparati. In tal senso è fondamentale dedicare il giusto tempo a studiare il percorso, prestando particolare attenzione alla presenza di elementi che aumentano il livello di difficoltà. Facendo riferimento alle mappe di associazioni come il CAI, oppure degli enti turistici delle località montane più famose, spesso è possibile ottenere tutte le informazioni importanti in merito alla destinazione scelta. Solo così infatti si creano le basi per un esperienza da vivere all'insegna della sicurezza, concentrandosi invece sugli aspetti più divertenti e coinvolgenti delle escursioni in montagna. Infine, è indispensabile pianificare l'itinerario tenendo conto di eventuali pause, preferibilmente facendo tappa presso qualche rifugio per confrontarsi con persone del luogo e scoprire ottime specialità gastronomiche tipiche. In tal senso un viaggio in montagna si rivela non solo una piacevole sfida con se stessi e un modo per stare in compagnia, bensì anche un'avventura culturale.



In conclusione è importante sottolineare nuovamente l'importanza centrale che riveste il giusto abbigliamento da portare con sé in vista di un'escursione in montagna. Anche quando le previsioni meteo per la giornata sembrano non lasciare spazio a improvvisi temporali, non si può affrontare un itinerario di due ore o più senza portare con sé accessori indispensabili, tra cui le giacche antipioggia leggere. Altri accessori molto consigliati sono i versatili scaldacollo, che possono essere utilizzati anche come fasce protettive per riparare la testa. Allo stesso modo è fondamentale non dimenticare la protezione solare anche in autunno e in inverno. Inoltre, è cruciale mettere nello zaino una borraccia d'acqua e snack che occupano poco spazio, ma forniscono al tempo stesso molta energia, come ad esempio barrette proteiche e frutta secca. Nulla può sostituire infine una corretta preparazione, acquisendo una mappa dettagliata oppure scaricandola offline sui dispositivi digitali.