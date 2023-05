Atletica Run Finale Ligure, che impresa! Si laurea Campione Regionale per la prima volta nella sua storia

L'Atletica Run Finale Ligure conquista il titolo di Campione Regionale, per la prima volta nella storia della Società.

Un sogno iniziato a gennaio, dall'idea del Vicepresidente Federico Giotti e da Nando Ferrati, approdato quest'anno nella società finalese dopo tanti anni trascorsi nell'Atletica Varazze.

Piano piano la composizione della squadra si è realizzata, anche se sulla carta poco competitiva, soprattutto in alcune specialità tecniche come il triplo e gli ostacoli, lasciando purtroppo scoperte il martello e la marcia ed improvvisando alcune discipline.

La sfortuna, inoltre, con due brutti infortuni nelle due giornate di gara, che hanno costretto Federico ad effettuare dei cambi all'ultimo secondo, ha influito nel punteggio finale in maniera preponderante: "Avevo calcolato tra i 7500 ed i 7800 punti, tenendomi basso coi punteggi gara, alla fine abbiamo terminato con quasi 6800 punti! Le due gare "bucate" più i due infortuni ci hanno penalizzato, ma alla fine l'abbiamo spuntata lo stesso ", spiega Federico. "Siamo ancora lontani dai 9000 punti per qualificarsi per la finale dei Campionati Italiani, ma con qualche nuovo inserimento e con qualche accorgimento, il prossimo anno avremo un nuovo obiettivo!".

Grazie al Presidente Marco Fregonese per il suo supporto! Grazie ai nostri sponsor AVIS Finale Ligure e Banca Di Credito Cooperativo Di Pianfei E Rocca De' Baldi ed il Direttore di Filiale Enrico Vadora che hanno creduto in noi e nella nostra società!

Ecco il team e le specialità coperte:

Giulio Chirico (1500, 4x100 e 4x400)

Claudio Siccardi (5000)

Mario Mieres (400, 800 e 4x400)

Federico Manca (1500, 4x100 e 4x400)

Alessandro Tessitore (5000 e 4x400)

Claudio Pietrasanta (100, 200 e 4x100)

Nando Ferrati ( disco e peso)

Alessio Rosciano (giavellotto)

Franco Bonechi (200 ostacoli)

Federico Giotti (alto, lungo e 4x100)