Calcio. Ribaltone Cairese: è separazione con mister Alessi

Clamoroso ribaltone in casa Cairese, dopo la stagione appena conclusa nella parti alte del campionato di Eccellenza. Il club si è separato con il tecnico Diego Alessi ed il suo staff.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"La società A.S.D. Cairese 1919 comunica che, a partire dalla stagione 2023/2024, Diego Alessi ed il suo staff, composto dal vice Daniele Scanu e dal match analyst Michele Battistel, non saranno più alla guida tecnica della prima squadra.

La società ci tiene a ringraziarli per quanto fatto durante questo periodo insieme ed augura loro il meglio per il futuro, calcistico e non!"