Calcio, Albenga. Visita ok dei tecnici federali e comunali al Riva. Definiti i lavori per partecipare al prossimo campionato di Serie D

Non sono emersi grossi intoppi dal summit di ieri pomeriggio all'Annibale Riva tra la dirigenza dell'Albenga, i tecnici federali e dell'amministrazione comunale ingauna.

L'obiettivo primario era intavolare la road map necessaria per far sì che l'impianto di Viale Olimpia possa ottenere nel minor tempo possibile l'omologazione per il prossimo campionato di Serie D.

Dalle misure del terreno di gioco e del campo per distinazione non sono emerse criticità particolari, mentre alcuni interventi dovranno essere promossi a favore della sicurezza (si parla di due cancellate gialle da inserire lato Gradinata Sud in caso di deflusso d'emergenza).

Un piccolo maquillage è richiesto a una delle due porte di gioco, per ritarare l'altezza da terra (si parla di circa un centimetro).

Un intervento supplementare, di grande impatto estetico vorrebbe infine proporlo la nuova proprietà, con l'installazione a bordocampo di una serie di luci a led.