Calcio, Eccellenza. Rivoluzione panchine, il mercato è già frenetico

I campionati si sono appena conclusi o, in alcuni casi, devono ancora vivere le loro appendici post season, ma mai come quest'anno l'aria intorno ai dilettanti risulta essere particolarmente frizzante.

L'effetto domino sulle panchine è pronto e la partenza da Cairo di Diego Alessi ne rappresenta il perfetto innesco.

Stamattina abbiamo scritto come Fabio Fossati sia in cima ai desiderata gialloblu, con altri nomi pronti a entrare in corsa, ma lo stesso (ormai) ex tecnico dei valbormidesi è in rampa di lancio verso una nuova avventura.

Nei giorni scorsi sembrava poter essere l'Imperia la piazza papabile, nel caso dovesse essere separazione con Matteo Solari, ma nelle ultimissime ore sembra emergere l'opzione Campomorone Sant'Olcese.

Imperia che resta particolarmente chiacchierata anche per Andrea Biolzi: il tecnico ha dato la precedenza al Taggia, ma i tam tam nerazzurri sembrano poter coinvolgere anche l'ex tecnico del Ceriale (incontrato anche dal Finale, prima dell'accelerata di Monti).

Insomma, la situazione è particolarmente fluida e la possibile separazione di Pietro Buttu con l'Albenga potrebbe accelerare ulteriormente il processo.