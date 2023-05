I Pirates scivolano alla distanza, tutto facile per i Lions

Per i Pirates sconfitta pesante.

Che sarebbe stata una partita difficile per il team albi-savonese si sapeva, ma si sapeva anche che i Pirates avevano le armi tecnico-tattiche per contrastare i Lions. Quello che nessuno si aspettava era che i pirati , abituati da sempre a lottare e a dare il meglio proprio sotto pressione, venissero sopraffatti sotto l’aspetto psicologico e motivazionale. Una sconfitta pesante che non sminuisce affatto l’ottimo lavoro fin qui svolto dal coaching staff e dalla squadra, ma che deve fare riflettere sull’atteggiamento mentale che un team vincente deve avere nell’affrontare determinate partite.

Una partita dai due volti. Un primo tempo giocato quasi alla pari con il piu esperto e tecnico team orobico, mentre nel secondo tempo sono crollate tutte le speranze del team ligure di riprendere la partita in mano . Un secondo tempo che deve far riflettere per tutti gli errori commessi dai pirati che hanno di fatto aperto la strada alla vittoria schiacciante dei Lions.

Un meteo nuvoloso che preannuncia pioggia accoglie le due squadre. Buon pubblico sugli spalti del vetusto impianto sportivo di Stezzano, casa Lions. Pronti via e sono gli orobici che innestano subito la quarta ed arrivano fino alle alle 2° yds pirati. Qui la difesa , oggi molto nervosa e fallosa, fa comunque buona guardia e respinge gli assalti dei leoni lombardi. Nulla di fatto.

La offense ligure non muove la catena . Punt. Qui il buon gioco sui lanci dei Lions fa vedere che la candidatura al titolo e’ piu che meritata. Un drive tutto di lanci che porta in meta con una ricezione in tuffo il loro #21 Zanga. Trasformazione tra i pali.

LIONS 7 – PIRATES 0

I Pirates rientrano e con un buon drive arrivano fino alle 40 yds orobiche. Ma l’ottima difesa dei leoni ferma i pirati. Punt.

Ripartono gli orobici e la difesa pirata fa il suo intercettando con il #25 Matarese il qb nero-oro , riportando l’ovale in meta. Trasformazione del #2 Raffaelli tra i pali. Pareggio.

LIONS 7 – PIRATES 7

I bergamaschi ripartono a testa bassa ma la difesa “ The Black Wall” pirata fa valere la sua forza e la sua qualita e ferma la offense lombarda. Punt.

Purtroppo i compagni di squadra della offense ligure fanno peggio perdendo subito la palla sulle proprie 30 yds e riconsegnando la possibilita’ di segnare agli orobici. La difesa riesce a tenere, ma subisce una beffa incredibile quando, uno dei suoi giocatori di punta il #17 Aboulaye intercetta il qb orobico sulle proprie 5 yds ma, nel ritornare il pallone , subisce un doppio placcaggio che gli fa perdere lo stesso con gli orobici lesti a ricoprire l’ovale a poche yards dalla meta. Un grazioso regalo che i lombardi apprezzano andando in meta con una breve corsa. Trasformazione precisa.

LIONS 14 – PIRATES 7

I pirati non ci stanno e questa volta e’ la offense ligure che si sveglia dal torpore ed imbastisce un ottimo drive che porta in meta con una breve corsa il #3 Querzola. Trasformazione tra i pali.

LIONS 14 – PIRATES 14

Pochi minuti alla fine del tempo. I LIons vogliono mettere ancora punti e ci riescono con un drive perfetto che viene chiuso in meta . Trasformazione da due punti alla mano che riesce.

LIONS 22 – PIRATES 14 Fine primo tempo.

Secondo tempo. Buon ritorno dello special team ligure che porta la palla fino alle 45 yds liguri. La offense pero’ viene fermata nuovamente dalla difesa orobica. Punt. Ripartono i bergamaschi che , complici una serie di falli che costano ai liguri ben 2 primi down ed un intercetto annullato, vanno ancora a segno . Trasformazione precisa tra i pali.

LIONS 29 – PIRATES 14

L’attacco ligure continua ad essere imballato. Punt. Altro drive orobico e altro touchdown con relativa trasformazione.

LIONS 36 – PIRATES 14.

Si entra nel 4/4 e di fatto la partita e’ conclusa. Ma una serie di sciagurati errori dei pirati con ben 2 intercetti subiti e riportati in meta , porta in regalo agli orobici altri 14 punti.

LIONS 50 – PIRATES 14.

Fine match.

Troppo brutti i Pirates , sopratutto nel secondo periodo, per essere veri, ma onore ai Lions squadra cinica, quadrata e fisica con esperienza e grandi individualita. Da dimenticare in fretta il secondo tempo ligure , decisamente al di sotto delle proprie capacita e qualita, ma si sa che nello sport ad alti livelli conta molto di piu l’atteggiamento mentale e la concentrazione piuttosto che la tecnica e la forza.

Ora un paio di settimane di meritato riposo per i nostri ragazzi per prepararsi al meglio per l’ultima partita casalinga del 4 Giugno contro i Redskins Verona, reduci da una brutta sconfitta contro i Reapers Torino , alla loro prima vittoria stagionale.

Intanto continuano i campionati flag. I nostri Junior Under 15 sono stati impegnati nel bowl di Cirie’ ottenendo 1 vittoria e 2 sconfitte. Nel flag femminile senior, le nostre atlete saranno impegnate Domenica 21 Maggio ad Asti per il bowl che le vedra’ confrontarsi contro le padrone di casa Arciere e contro le Driadi Torino. Un bowl che puo’ aprire le porte dei playoff qualora le nostre ragazze risultassero vincenti.