Tutto pronto per il Japan Show e Italian Koi Expo: a Cremona un piccolo angolo di Giappone

Tutto pronto per Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi, che il 20 e 21 Maggio aprirà i battenti alla Fiera di Cremona:

160 carpe koi in gara – 16 varietà diverse

37 vasche

oltre 50 eventi in due giorni

60 espositori

4 mostre fra le quali una Mostra di oggetti tradizionali della Collezione Privata del Consolato Generale del Giappone a Milano

9 diverse aree eventi

"Quest'anno abbiamo moltiplicato il numero degli espositori e il numero e la varietà degli eventi che si svolgeranno nella "due giorni giapponese” – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere. Siamo entusiasti della positiva risposta di questo settore e della collaborazione con Italian Koi Association con cui abbiamo iniziato questo percorso lo scorso anno, unendo le nostre competenze. L’obiettivo principale è di far diventare l’evento un appuntamento continuativo negli anni"



Sabato 20 maggio alle ore 10:00, prenderanno il via numerose attività: dall’attesissimo Koi Show – Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con 37 vasche gara e oltre 160 esemplari iscritti dall’Italia e dall’Europa.

Numerose le mostre come "Il Giappone in Mostra", organizzata grazie al patrocinio e alla collaborazione del Consolato Generale del Giappone di Milano; e una strepitosa esposizione di Bonsai organizzata da Arco Bonsai Club Garda Trentino e Helen Club Reggio Emilia.



I visitatori della Manifestazione potranno partecipare a numerose attività: dai workshop di Origami, ai mini corsi di lingua giapponese ai workshop di Sashiko, alla conferenza sul Kintsugi.

Oltre a numerose presentazioni di libri, non mancheranno dimostrazioni di Arti Marziali come Judo, Aikido, Kenjutsu, Kendo, Kata con Maestri e allievi di numerose scuole e Dojo e affascianti spettacoli di danza e vestizione del Kimono.

Non può mancare il teatro d'immagini giapponese Kamishibai e i potenti tamburi Taiko e l’ulteriore nota di colore sarà data dal raduno di sabato 20 delle mitiche Daihatsu Trevis. Tutta la giornata del sabato sarà anche accompagnata dalle esibizioni dell'Associazione Taiko Lecco che con il suono dei potenti tamburi giapponesi faranno da colonna sonora alla Manifestazione dai giardini della Fiera.

Per gli appassionati di manga, attesissimo l'incontro con Keiko Ichiguci. L’appuntamento è per domenica 21 maggio alle 12.00. Inoltre, per gli amanti di questo mondo, ci sarà una speciale mostra dedica alla mitica Lady Oscar organizzata in collaborazione con Yamato.



“Cresce l’attesa per la seconda edizione dell' Italian Koi Expo in Fiera a Cremona – dichiara Sebastiano Adami, Presidente di IKA (Italian Koi Association) -. Siamo orgogliosi di aver riportato in Italia il Koi Show e poter presentare un evento di portata internazionale. La community di professionisti e appassionati sta già rispondendo con grande entusiasmo e con il lavoro di squadra svolto insieme a CremonaFiere e stiamo ponendo le basi per un appuntamento annuale di alto livello dedicato al mondo delle carpe koi”.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domenica 21 maggio alle ore 15:00 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 20 e Domenica 21 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket .