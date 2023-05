Giudice Sportivo, Eccellenza. Le ultime sanzioni della regular season, tre giornate a mister Ruvo

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 5/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

Rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (Art. 36, comma 1, lett. a) come novellato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2023 -C.U. FIGC n. 165/A - C.U. LND n. 317 St. Sport. 2022/23 - sanzione attenuata per il tenore dell'espressione usata - Infrazione rilevata da parte di un AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA

CATANIA GIUSEPPE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANGELI YURI (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

Rivolgeva ad un AA espressioni ingiuriose, che reiterava dopo la notifica del provvedimento disciplinare (Art. 36, comma 1, lett. a) come novellato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2023 - C.U. FIGC n. 165/A - C.U. LND n. 317 St. Sport. 2022/23) - Infrazione rilevata da parte di un AA

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KRUHS ZULIAN GUILHERME (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (XV INFR)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TAGLIAVACCHE LUCA (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAINONE MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)