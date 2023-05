Savona, Socrem Apeiron: l'aiuto concreto e discreto per l'organizzazione di ogni tipo di funerale

Proprio quando una persona cara ci lascia, in un momento di forte dolore e vulnerabilità, siamo gravati da tutti gli adempimenti burocratici e gli aspetti che riguardano l’organizzazione della cerimonia funebre. Socrem Apeiron a Savona ti dà una mano concreta, fornendo tutto l’aiuto di cui hai bisogno.

Socrem Aperion fornisce servizi funebri completi, per ogni tipo di funerale, con competenze professionali di alto livello e un approccio particolarmente discreto e sensibile nei confronti delle famiglie colpite dalla perdita di un affetto. Con un consistente bagaglio di esperienza, organizza il servizio funebre desiderato, inclusi tumulazione, inumazione o cremazione.

La società di pompe funebri si distingue per discrezione e velocità, riconoscendo il profondo dolore che accompagna la perdita e il lutto di una persona cara e adattandosi alle preferenze della famiglia per fornire un servizio rispettoso delle volontà del defunto.

“I funerali, che siano per cremazione o per tumulazione o inumazioni, sono tutti uguali – spiega -. Le metodologie sono identiche e non esiste alcuna diversità, sia nelle procedure che nei rituali: solamente una volta giunti al cimitero cambierà il percorso, ma fino a quel momento, l’organizzazione delle due funzioni rimane la stessa”.

Ecco cosa è opportuno fare quando una persona cara ci lascia:

Chiama prima possibile Socrem Apeiron Savona Onoranze Funebri al numero 019851660, in modo da poter richiedere un aiuto immediato, professionale e concreto; Socrem Apeiron mette le famiglie al primo posto, organizzando il servizio funebre in tutti i suoi aspetti, anticipando tutte le eventuali spese e occupandosi personalmente del disbrigo pratiche, al 100%.

Se il decesso della persona cara avviene a casa, chiama Socrem Apeiron prima possibile, per avere tutte le informazioni e avere l’assistenza di personale qualificato per espletare le prime formalità, vestizione e composizione della salma. Se, diversamente, il decesso della persona cara avviene in una struttura sanitaria, chiama Socrem Apeiron per avere l’assistenza sulla documentazione necessaria.

Seguendo le direttive e i desideri dei familiari, Socrem Apeiron si occupa dell’organizzazione della cerimonia funebre: allestisce la camera mortuaria, svolge le pratiche comunali, stampa e affissione dei manifesti funebri, prende accordi con il parroco per giorno e l’ora della cerimonia. Inoltre, qualora richiesto, vengono inoltrati gli annunci funebri alle agenzie di stampa locali o nazionali.

L’agenzia di pompe funebri Socrem Apeiron si occupa di tutto ciò che riguarda l’organizzazione di un funerale a Savona, ma anche in tutta Italia e nel mondo, curando ogni minimo dettaglio. Uno staff a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un’assistenza tempestiva a 360 gradi, in ogni momento, sempre con discrezione, efficienza e professionalità, per organizzare tutte le fasi del funerale, sollevando le persone colpite dal profondo dolore per la scomparsa di un caro da tutte le preoccupazioni di carattere pratico, logistico e amministrativo.

Socrem Apeiron – Pompe Funebri è a Savona in via Untoria 8, reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero di telefono 019 851660.