Pallanuoto e campionati nazionali di sincro, in settimana 400 atleti a Savona ma c'è il problema parcheggi

Da mercoledì cinque giorni di sport di alto livello alla Zanelli ma il parcheggio sterrato sarà occupato dai cantieri della seconda vasca. Per garantire i parcheggi agli atleti il Comune pensa di ridurre temporaneamente gli stalli per residenti.

La le cinque giornate di sport previste da mercoledì 24 al 28 maggio alla piscina Zanelli, con l'avvio dei cantieri per il secondo lotto della piscina e chiusura del parcheggio sterrato, metterà a dura prova il Comune.

Palazzo Sisto dovrà garantire i posti aiuto di 400 atleti che in settimana gareggeranno alla Zanelli in una zona che già ne è carente. Infatti mercoledì sera si terrà la partita della Rari Nantes con la squadra di Trieste e dal 25 al 28 maggio il campionato italiano estivo Juniores di nuoto sincronizzato, che vedrà la partecipazione di circa quattrocento atleti provenienti da una cinquantina di società.

«Con l'apertura dei cantieri, in anticipo rispetto al previsto - spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello - il parcheggio sterrato verrà occupato per i lavori. Stiamo lavorando a trovare soluzioni di breve, medio e lungo periodo».

Per il breve periodo di questi cinque giorni di sport a livello nazionale il Comune prevede di riservare temporaneamente alle squadre in gara, come posti auto per la piscina gli spazi riservati ai residenti.

Una soluzione che verrà adottata per pochi giorni e in via eccezionale, finché non si troveranno parcheggi alternativi, ma che probabilmente creerà disagi a chi vive nella zona e dovrà rinunciare per alcuni giorni ai posti auto dedicati.