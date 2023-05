Calcio. Il Città di Savona verso la Prima Categoria, accordo a un passo per la matricola dell'Aurora

Alza bandiera bianca l'Aurora. Com'era nell'aria il club del presidente Gallese ammaina i colori gialloneri, lasciando spazio al Città di Savona.

Nelle scorse ore è stato imbastito l'accordo, come confermato dalla società biancoblu.

"Siamo lieti di annunciare che è in corso una trattativa molto avanzata per il trasferimento delle Quote Sociali e della Matricola dall’ A.S.D. Aurora Calcio all’A.S.D. Città di Savona.

Il concretizzarsi di questa trattativa permetterebbe alla nostra Società di poter partecipare, nella prossima stagione sportiva, al campionato di Prima Categoria.

I nostri ringraziamenti più sinceri vanno al Presidente Massimo Gallese per la sua disponibilità e collaborazione.

Ci auguriamo di rendere ufficiale l’esito del passaggio quanto prima, passaggio che avverrà verosimilmente attorno alla metà del mese di giugno".