Rari Nantes Savona. Rizzo non si da pace: "Abbiamo commesso errori, ma la mia espulsione è stata senza senso" (VIDEO)

La Rari Nantes Savona esce sconfitta dalla finale play off 5°/6° posto, anche in Gara2 alla Zanelli infatti Trieste ha superato i biancorossi 10-9 dopo averlo già fatto in Gara1 (11-9) chiudendo così la serie.

Un match, quello disputato ieri, fortemente condizionato dal cartellino rosso sventolato nella prima frazione di gioco dall'arbitro Bruno Navarra di Roma nei confronti del capitano savonese Valerio Rizzo. Un eccesso di fiscalità da parte del direttore di gara, apparso decisamente puntiglioso già prima della partita verificando la consueta posizione della postazione riservata alla stampa a bordo vasca.

"Non uso giri di parole, un'espulsione senza senso, senza motivo, sembra quasi una cosa prevenuta - il commento di Rizzo in merito al suo allontanamento - sembra che la situazione dovesse essere così e finire così. Noi abbiamo le nostre colpe, come squadra abbiamo fatto i nostri errori,ma tirare fuori un giocatore nel primo tempo per un'invenzione totale è veramente brutto".

"Come è stata motivata l'espulsione? L'arbitro ha detto due cose diverse non riuscendo a essere coerente - ha aggiunto il capitano della Rari Nantes Savona - prima dice che l'ho ingiuriato al momento dell'espulsione, cosa non vera e mi sono arrabbiato molto perché non si può inventare una cosa del genere quasi da denuncia, da calunnia; mentre a fine gara mi ha detto che era vero che non l'avessi ingiuriato ma che mi ha mandato fuori lo stesso. Non so spiegarlo".