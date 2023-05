Doria Nuoto Loano. Medaglia al collo per Zangrandi e Porta al Trofeo Internazionale Città di Rapallo

Tre giornate molto intense per i ragazzi del Doria Nuoto Loano per il XV Trofeo Internazionale “Città di Rapallo”. Venerdì e sabato il meteo non era dai migliori, con temperature fredde, mentre domenica la temperatura è risalita di parecchi gradi.

Nonostante le condizioni climatiche non fosseri completamente dalla parte degli atleti, i risultati riscontrati in acqua sono stati molto soddisfacenti.



Portano a casa la medaglia:

-Zangrandi Pietro cat.Ragazzi 08/07 nei 200 dorso classificandosi 3^ e migliorando il suo PB di oltre 4 secondi;

-Porta Lorenzo cat.Ragazzi 09 al 2^ posto nei 200 rana e 3^ nei 100 rana.