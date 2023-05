Calcio, Albenga. Il saluto di Pietro Buttu: "Non restare in D è come una bastonata, ma Santi Cosenza non potrà togliermi quello che abbiamo realizzato" (VIDEO)

E' stata una lunghissima traiettoria lunga diverse decadi quella che Pietro Buttu ha ripercorso stamane, durante la conferenza stampa di commiato dalla panchina dell'Albenga.

Un addio che il tecnico ha ritenuto unilaterale da parte della società e del direttore generale in pectore Santi Cosenza.

"Sarei rimasto sulla lettiga del 118 pur di continuare ad allenare l'Albenga - ha dichiarato Buttu - non rimanere in Serie D è stata come una bastonata, ma nessun Santi Cosenza mi toglierà quello che siamo riusciti a costruire".

Il mister ha ringraziato ogni componente della rosa ingauna, la dirigenza e lo staff tecnico che lo ha accompagnato, omaggiando con una targa ricordo sia Gino Rapa dei Fieui di Caruggi che il Bar Grei di Piazza San Domenico.

Sul futuro non mancano voglia ed entusiasmo per tornare in pista, seppur di fatto l'ipotesi Cairese, a detta dello stesso Buttu, abbia perso rapidamente quota.