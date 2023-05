Calcio giovanile, Ceriale, Mister Stella archivia la stagione con un 8 in pagella

Una stagione sportiva ormai alle porte da qualche settimana quella relativa ai vari campionati delle leve giovanili. Sono diversi i punti su cui fare un’analisi, potendo così iniziare successivamente a pianificare il futuro. Ma di questo se ne sta già occupando il nostro responsabile del settore giovanile, Luca Stella, che nel frattempo si è soffermato sul lavoro svolto finora.

“Annata conclusa al meglio con la vittoria del provinciale Imperia-Savona della leva 2007 allenata da mister Savona, al quale voglio farei i miei complimenti anche per la grande crescita tecnica dei ragazzi. Bene anche i nostri Giovanissimi 2008, guidati dalla coppia Sansone-Buscemi che, dopo essersi qualificati per il girone regionale, hanno disputato un buon campionato. Molti di loro hanno contribuito in maniera importante al titolo provinciale collezionando tante presenze con gli Allievi. Ottima la stagione della leva 2009 che, oltre ad essersi qualificata anch’essa per il campionato regionale, fino all’ultima giornata ha lottato per un posto nelle finalissime. In più hanno avuto anche l’opportunità di partecipare al Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, facendo ottime prestazioni contro avversarie blasonate come Sampdoria e Ausburg. Grazie a mister Minutoli e Genduso per il grande anno di crescita. Per non lasciare indietro nessuno, visto il grande numero delle iscrizioni, quest’anno abbiamo deciso di formare un’altra squadra di Giovanissimi. I ragazzi di Buscemi, assieme al collaboratore Daniele Poggi, hanno disputato il campionato provinciale mostrando grande senso di appartenenza ed impegno”.

Segnali positivi anche per quanto riguarda l’attività di base: “Stiamo lavorando davvero duramente. Le leve negli ultimi anni hanno avuto un grande incremento. Frutto del senso di professionalità che contraddistingue l’ambiente Ceriale. Sottolineo che tutti gli allenatori del nostro settore giovanile possiedono l’abilitazione UEFA C. Voglio ringraziare proprio tutti: da Castellengo della leva 2010, Fazio della leva 2011, Careddu della leva 2012, Moreno della leva 2013, Massimelli della leva 2014 fino a Biggi e Mellegari della leva 2015 e 2016. Un altro ringraziamento va al mio collaboratore nel gruppo dei 2006, ovvero Gianriccardo Bologna. Insieme abbiamo trascorso un’annata di forte crescita, portando i ragazzi a disputare il campionato regionale U17, collezionando buone prestazioni e con la ciliegina di molte convocazioni tra i grandi. E tutto questo è avvenuto proprio grazie alla grande collaborazione tra settore giovanile e Prima Squadra. Infatti voglio fare i miei complimenti al direttore sportivo Pietro Sansalone per il lavoro svolto e la stagione appena conclusa”.

Una crescita veramente esponenziale quella che ha avuto il settore giovanile biancoblù negli ultimi anni. Un dato che salta all’occhio è sicuramente il superamento della quota dei 300 tesserati. “Un segnale fortissimo che testimonia e avvalora il lavoro quotidiano dei miei allenatori e dirigenti – dichiara orgogliosamente Stella -. Il Ceriale da anni sta cercando di portare il gioco al centro della sua metodologia di lavoro. La didattica emerge dalla fonte: la partita. Per citare una frase del maestro, mister Davide Brunello. Proprio la partita è il fulcro dell’allenamento dove il mister, grazie alla sue capacità, esperienza e sensibilità riesce ad introdurre concetti e principi per il miglioramento singolo e collettivo. Nella nostra Scuola Calcio poniamo fortemente l’accento sul miglioramento tecnico, dando la possibilità alle leve dell’attività agonistica di svolgere una mezz’ora extra per il miglioramento della tecnica applicata. Con una maggior capacità tecnica possiamo migliorare anche la capacità di scelta”.

Durante l’anno non sono mancati aggiornamenti su diverse tematiche importanti. Questo è “CerialeLab“, un progetto di discussione di svariati argomenti che è stato molto apprezzato: “Un grazie al nostro responsabile sanitario Giulio Gilardi e all’ex responsabile comunicazione e marketing Elena Andreo, che ha svolto un ruolo importantissimo per aumentare la prestazione dei ragazzi. Inoltre, la società aumenta la sua offerta mettendo al servizio delle famiglie una collaborazione con la psicologa Alessandra Paura e la nutrizionista Alessandra Mangone“.

Passare dodici anni in un ambiente significa trovarcisi alquanto bene. Luca Stella, infatti, continua con il sorriso il suo percorso di crescita personale: “Tante emozioni ed esperienze che mi hanno portato, grazie alla fiducia della società, ad allenare tutte le leve del settore giovanile e a ricoprire la sua massima carica. Il futuro a Ceriale? Non può che non essere roseo visto il grande senso di professionalità che accomuna tutto l’ambiente e la grande spinta al miglioramento”.