Un inizio di stagione estiva ricco di appuntamenti a Le Vele Alassio

Abbiamo finalmente dato il via alla stagione estiva 2023 de Le Vele Alassio e non sono mancate le emozioni!

In occasione del ponte del 2 giugno: giovedì 1° giugno la pista de Le Vele Alassio si scalderà con la preview dei giovedì d'estate del party Mamacita, serata famosa per il suo speciale format musicale con protagonista la musica Hip Hop, Reggaeton, Trap e Urban.

Venerdì 2 e sabato 3 giugno ballerete con la musica di 3 differenti djs: venerdì sarà in consolle DJ Fede e sabato Stefano Pain, entrambi accompagnati dal nostro amato dj resident Giorgio V.

Continuano le promozioni per i clienti residenti nelle province di Savona ed Imperia e per i lavoratori nel settore dell'accoglienza.

Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center per riservare il tavolo.

Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!

Le Vele Alassio presents Mamacita Thursday 1st June 2023- Le Vele Alassio anticipano l'estate con Mamacita!!

Thursday 1st June 2023 From 11pm till late Live music from 7pm

IN CONSOLLE MAMACITA Crew PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Facebook:

https://fb.me/e/XKPr3oxj

Le Vele Alassio Weekend Nights 2nd & 3rd June 2023

Let the magic of Le Vele surprise you!

2nd / 3rd June 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm

Friday 2nd June 2023

DJ Fede

Giorgio V.

Saturday 3rd June 2023

Stefano Pain

Giorgio V.

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Facebook:

https://fb.me/e/Vwock2lb

Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721