Soggiorno a Bergeggi per Bruno Danovaro, campione del mondo di arti marziali imbattuto da 114 match.

Danovaro, in preparazione per il prossimo campionato del mondo in programma a settembre a Roma, si è regalato un momento di relax ai Bagni Il Gabbiano.

Genovese di nascita, milanese d'adozione, ama la Liguria nei periodi non affollati. È noto anche per le sue battaglie contro il doping e le tante iniziative a scopo filantropico.