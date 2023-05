Calcio, Eccellenza. Il Comitato Regionale apre ai playoff

Una delle riforme più attese del campionato di Eccellenza potrebbe presto vedere la luce.

Lo ha annunciato il presidente del Comitato Regionale, Giulio Ivaldi, dalle colonne del Secolo XIX: presto potrebbero anche in Liguria arrivare i playoff per decretare qualche squadra accederà agli spareggi interregionali per salire in Serie D.

I benefici sotto questo punto di vista potrebbero essere molteplici: in primis mantenere viva la lotta fino al termine della stagione per una fascia di squadre decisamente più ampia (ipoteticamente fino al quinto posto), inoltre si uniformerebbe il calendario alle altre regioni (come Piemonte e Lombardia), permettendo alla portacolori liguri di non minare il proprio stato di forma con un'interruzione di diverse settimane rispetto alle avversarie.

L'opzione è al vaglio e potrebbe essere presa in considerazione già per il prossimo torneo.