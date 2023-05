Calciomercato, Carcarese. Continueranno a vestire i colori biancorossi anche Manfredi, Bonifacino e Alò

Altro tris di conferme per la Carcarese, al lavoro per costruire la squadra che anche la prossima stagione affronterà il campionato di Promozione.

Dopo l’annuncio della permanenza di Croce, ecco anche la conferma di un suo compagno di reparto con il quale ha condiviso diverse partite, ormai da due stagioni, ovvero il difensore Davide Manfredi, classe 1997 e carcarese doc.

Della stessa età è Diego Bonifacino: arrivato a Carcare nell’agosto del 2020, il mallarese si è ritagliato uno spazio importante in rosa, anche grazie alla sua duttilità. Questa stagione è stato impiegato come terzino, esterno di centrocampo e anche come trequartista, proprio in questo ruolo è risultato decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro la Praese: dopo 6 minuti dal suo ingresso, ha infatti realizzato il raddoppio.

Sempre contro i genovesi, ma questa volta in campionato, ha segnato anche Simone Alò che al Corrent si è preso gli applausi del pubblico dopo un bolide dalla distanza che si è infilato all’incrocio dei pali. Perla in una partita perfetta dei biancorossi che la società spera possa replicare anche la prossima stagione: anche il centrocampista leve 1997 sarà, infatti, ancora a disposizione di mister Chiarlone per la quarta annata consecutiva.