Calciomercato, Sestrese. Fatta per Gaggero e Ravera, avanti con Zanoli e Cannavò

La ๐—ฆ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—˜ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿญ๐Ÿต, nel processo di costruzione della rosa della prima squadra 2023-2024 in cui alla base vi sono spirito di appartenenza, ambizioni sportive e qualitร umane e calcistiche, รจ lieta di annunciare, con enorme soddisfazione, di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo (dal 1ยฐ Luglio) del fantasista ๐—™๐—˜๐——๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—–๐—ข ๐—š๐—”๐—š๐—š๐—˜๐—ฅ๐—ข, del difensore ๐—ฃ๐—œ๐—˜๐—ง๐—ฅ๐—ข ๐—ฅ๐—”๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—”, e della permanenza in verdestellato con grande spirito di rivalsa del centrocampista ๐—ฅ๐—จ๐—•๐—˜๐—ก ๐—ญ๐—”๐—ก๐—ข๐—Ÿ๐—œ e del portiere ๐—ฆ๐—”๐— ๐—จ๐—˜๐—Ÿ๐—˜ ๐—–๐—”๐—ก๐—ก๐—”๐—ฉ๐—ข'.