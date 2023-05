Borghetto capitale delle boccette grazie al "Bar Giardini". Tripletta con Serie A, Serie C e Uisp

C'è stata una vera e propria corazzata all'interno della nostra provincia che ha saputo di fatto monopolizzare buona parte degli ultimi titoli messi in palio nel mondo delle boccette.

Parliamo dei team del Bar Giardini di Borghetto Santo Spirito, capace nel giro di pochi giorni di fare incetta di primati.

Il primo posto è arrivato nel campionato Uisp, ma soprattutto sia nel campionato federale Fibis di Serie A che in quello di Serie C.

"E' stata una bellissima soddisfazione - spiega il presidente Salvatore Minerva - e dopo gli ultimi ottimi piazzamenti in Serie C sapevamo di poter avere una chance per poter primeggiare. Capitan Linotti è invece riuscito invece a portare a termine il suo obiettivo.

La A è stato un torneo particolarmente equilibrato ma capitan Bovio è riuscito a sopravanzare tutta la concorrenza".

"La stagione regolare - conferma Bovio - è stata indubbiamente di buon livello, poi arrivati nella fase finale ci siamo rimessi in gioco e tutto è andato per il meglio. Abbiamo pareggiato una partita, vinto lo spareggio, aggiudicandoci poi in maniera netta la finale".

Una dedica speciale la ha Gino Luca, dopo l'affermazione nel torneo Uisp:

"Ad Antonio Pissati, ha subito un infortunio sul lavoro e contiamo di riaverlo presto con noi. Sulla vittoria non posso che congratularmi con tutti i componenti della squadra per l'educazione e la correttezza che hanno avuto nel corso dell'intero campionato. Forse non eravamo favoriti per la vittoria, ma con un pizzico di determinazione in più siamo riuscita farcela".

"Come si sviluppa la nostra attività? Abbiamo un ritmo molto cadenzato - racconta Minerva - nel corso dell'intero arco settimanale. Anche i giovani stanno dimostrando una buona partecipazione e questo è un segnale incoraggiante. Per questa disciplina serve però un importante sostegno economico, motivo per cui ci teniamo a ringraziare i nostri sponsor: Nuccia Tende e L'Angolino bombole".