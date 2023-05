Calciomercato. Didu verso lo Sporting Franciacorta, si aspetta l'ufficialità dal club bresciano

Ieri è stato ufficialmente sancita la separazione tra Marco Didu e il Vado.

Qualche rumor al riguardo era iniziato a circolare già nell'ultimo week end, confermato poi nella giornata di lunedì.

Al tecnico non sono mancate le offerte per accasarsi in una nuova panchina, ma sembra che ad averla spuntata sia stato lo Sporting Franciacorta.

La società bresciana ha militato nella stagione appena conclusa nel girone B di Serie D, chiudendo al sesto posto in classifica ai margini della zona playoff.

L'operazione sembra ben avviata, tanto che l'annuncio non dovrebbe tardare di molto.