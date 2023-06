Body Building, l'ingauno Frank Dell'Isola ancora protagonista nel mondo

Esperienza quasi trentennale, costanza, sacrificio, sono solo tre caratteristiche che hanno accompagnato la carriera di Frank Dellisola,giunto alla sessantesima presenza sotto i riflettori,questa volta al Mr. Universo PCA svoltosi Domenica 28 Maggio presso la Coventry Arena in Inghilterra.

Il livello assoluto della gara, ha richiamato atleti selezionati in oltre 30 paesi.

Frank, rappresentante italiano, selezionato ai campionati del mondo dello scorso Novembre a Birmingham,ha portato una condizione di alto livello coadiuvato dallo sponsor Just Protein, negozio di integratori sito in via Dante ad Alassio, il quale ha supportato le necessarie esigenze che una preparazione di questo livello richiede,fornendo una supplementazione completa e di alta qualità.