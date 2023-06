Doria Nuoto Loano. Buoni riscontri in Toscana a "Sincro per tutti"

Venerdì 26, 27 e 28 maggio sono state tre giornate di gara per le sincronette del Doria Nuoto Loano 2000. Le atlete si sono esibite a Colle Val D'Elsa (Siena) alla 33esima manifestazione nazionale di nuoto artistico "Sincro per tutti".



Un weekend pieno di emozioni e di ottima prestazione tecnica, che ha consentito alla atlete loanesi di portare a casa buone posizioni a livello nazionale.



Nella giornata di venerdì 26 la squadra Assoluta composta da Beatrice Bonifacini, Gloria Burastero, Giada Delitala, Alessia Mascarino, Chiara Miozzo e Elena Razzaio si è qualificata al 18^ posto su 26 partecipanti, ottima posizione nonostante il punto di penalità dovuto al numero ridotto delle componenti della squadra.



Alla sera si è esibita la singolista Assoluta Beatrice Bonifacini, che ha ottenuto un bellissimo 11^ posto su 24 atlete.



Nella mattinata di 27 le atlete sono scese in vasca esibendo la squadra Juniores composta da G. Burastero , G. Delitala, A. Mascarino, C. Miozzo ed E. Razzaio. Il team si è qualificato (nonostante il punto è mezzo di penalità per il numero ridotto di atlete presenti nell’esercizio) al 26^ posto su 41 partecipanti.



Alla sera della stessa giornata si sono esibiti i doppi Seniores. Il duo composto da Giada Delitala e Alessia Mascarino ha portato a casa un 24^ posto e il duo composto da Matilde Marino e Maya Ordine si è classificato al 21^ posto. Per entrambi gli esercizi ottima prestazione tecnica nonostante l’emozione dell’esordio. I doppi sono delle novità in casa Doria Nuoto.



28 è il turno dei doppi Juniores: Marta Cenere e Federica Marcante ottengono il 65^ posto, mentre il doppio formato da Gloria Burastero e Chiara Miozzo conquista il 39^ posto in classifica.



"Una trasferta che ha unito in un'unica squadra le atlete, fiere e soddisfatte dei traguardi raggiunti. Complimenti alle nostre ragazze e a tutto lo staff che hanno ben rappresentato la nostra società in una gara molto competitiva", dicono da Doria Nuoto