Partita di basket genitori vs figli di fine stagione. Cestistica Savonese: "Momento di aggregazione e divertimento"

Mercoledi 31 maggio si è svolta nel Palazzetto dello Sport "S.Pagnini" di Savona una simpatica gara di basket genitori vs figli a chiusura della stagione sportiva.

Hanno partecipato alla gara i ragazzi/ze dei Centri Mini — Basket di Savona e Stella con i rispettivi genitori.

"E' stato un momento di aggregazione e di divertimento per tutti i partecipanti e anche per gli spettatori. La Cestistica Savonese ringrazia tutti coloro the hanno partecipato e augura a tutti i suoi iscritti e famiglie una buona estate. Ci rivediamo a settembre per un nuovo anno insieme" dicono dalla Cestistica Savonese.