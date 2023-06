Calciomercato. Colpo Celle Varazze, arriva Alessio Arcidiacono sulla corsia destra

Il comunicato delle Civette:

L' FBC CELLE VARAZZE nel processo di costruzione della rosa della prima squadra 2023/2024 il Dg Stefania Villa (in foto con Arcidiacono) e il Ds Umberto Barletta sono lieti di annunciare l'arrivo di Alessio Arcidiacono classe 2000 laterale ex Pra' con la quale ha appena vinto i playoff di prima categoria. Stagione fantastica per Alessio condita anche con 18 gol.

La società ringrazia l'FC PRA' e in particolar modo il Dg Paolo Adamo per aver permesso la buona riuscita dell'operazione e l'autorizzazione all'ufficializzazione.