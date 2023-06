Calcio, Cairese. Si ammaina una bandiera, Alberto Moraglio saluta i gialloblu: "La speranza è che sia un arrivederci"

ti scrivo una lettera, come fanno gli innamorati, per racchiudere tutte le persone che sono al tuo interno, che prima mi hanno accolto e poi accompagnato in questi 5 anni. Persone a cui devo dire "GRAZIE", perché mi hanno fatto capire cosa voglia dire vestire la tua gloriosa maglia con tutti gli oneri e gli onori che comporta. Persone che sono state, che sono e che saranno sempre il tuo cuore pulsante.

Per me rappresentarvi sui campi della regione è stato uno stimolo e un privilegio talmente grande, da spingermi a dare sempre il 100%, godendo a pieno delle vittorie e soffrendo tremendamente per le sconfitte.

In definitiva Cairese mia tu per me hai rappresentato la parola "casa" in tutto questo periodo, un posto dove sentirsi protetto, coccolato e amato; ora però è arrivato il momento dei saluti, perché a volte nel calcio, come nella vita, le cose non vanno come uno si era immaginato.