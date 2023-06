Rugby: inizia giugno e cala il sipario per le squadre liguri

Con l’inizio del mese di giugno per i club liguri si chiudono definitivamente tutti i campionati. Le nostre squadre saranno impegnate in confronti non certo facili e, nella finale della Serie C che assegna la Coppa Mare & Monti, è in programma addirittura un derby. Andiamo per gradi comunque. Il test ragionevolmente più importante non può che essere la contesa di Roma/Corviale fra la Pro Recco ed il team locale dell’Arvalia Villa Pamphili. È l’ultimo appuntamento in assoluto per i play out, e chi perderà dovrà lasciare la Serie A. Intanto in Serie C si chiude l’attività agonistica con le finali per definire una classifica generale. L’Union Riviera giocherà nel cuneese con i “cinghiali” del Val Tanaro per il nono posto assoluto, mentre sul campo neutro di Novi Ligure si ripeterà il classico derby fra l’Amatori Genova ed i Cadetti del CUS Genova con in palio la sempre ambita Coppa Mare e Monti. Rimane intensa l’attività per i più piccoli con il raggruppamento di La Spezia ed il Torneo Pino Valle organizzato dall’Imperia Rugby.





SERIE A – PLAY OUT – domenica ore 14:30

Arvalia Villa Pamphili Roma – Pro Recco (Stadio del Rugby di Corviale – Roma arb. Pompa D.)

CLASSIFICA: Valpolicella (*) punti 10, Pro Recco 1, Arvalia Villa Pamphili Roma punti 0.

(*): una gara in più





SERIE C – FASE FINALE COPPA “MARI E MONTI” – domenica ore 15:30

FINALE per il 1 ° e 2° posto

Amatori Genova – CUS Genova Cadetti (Campo Comollo di Novi Ligure (AL) arb. Carrubba S.)

FINALE per il 3° e 4° posto

Cus Torino Cadetti – Cuneo Pedona (Rinuncia Cuneo Pedona)

FINALE per il 5° e 6° posto

CUS Piemonte Orientale – Lions Tortona (Campo CUS PO di Alessandria arb. Chiarle R.)





FINALE per il 7° e 8° posto

Collegno – Volvera (Campo Certezza di Grugliasco (TO) arb. Dumitru S.)

FINALE per il 9° e 10° posto

Val Tanaro – UR Riviera (ore 16,30 Campo Calleri di Farigliano (CN) arb. Fasciolo D.)

FINALE per l’11° e 12° posto

Moncalieri – Alessandria (Campo Giacomelli di Moncalieri (TO) arb. Sardino A.)





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 13

Sabato dalle ore 14:30 al Campo Pieroni di La Spezia (org. RC Spezia): RC Spezia, Amatori Genova, CUS Genova





TORNEO PINO VALLE UNDER 13 (org. Imperia Rugby)

Sabato dalle ore 14:30 al Campo Pino Valle di Imperia

TORNEO PINO VALLE UNDER 11/9/7 (org. Imperia Rugby)

Domenica dalle ore 10:00 al Campo Pino Valle di Imperia