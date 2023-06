Surflifesaving: la Rari Nantes Cairo è sul tetto d'Italia, a Riccione arriva lo scudetto

Storico risultato: 27 medaglie conquistate a Riccione La Rari Nantes Cairo si presenta a Riccione per 8 giorni di gare seguite dal Coach Adriano Aondio. Nei primi 3 giorni si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Lifesaving in piscina dove la squadra ha disputato staffette e gare individuali. I successivi 5 giorni sono stati di gare in mare (2 giorni di Campionati Italiani Assoluti Surflifesaving e 3 giorni di Campionati Italiani di Categoria). Il bottino è qualcosa di straordinario, se già nel 2022 avevano fatto gola le 9 medaglie conquistate, quest’anno la squadra valligiana ha portato a casa ben 27 medaglie (12 ori, 11 argenti e 4 bronzi). Di queste 3 sono state vinte durante gli Assoluti con oro nella staffetta 4x90 sprint (Rebecca Di Giosia, Elisabetta Carle, Nikki Pregliasco, Eva Gheltrito), oro e bronzo per Rebecca Di Giosia rispettivamente nelle bandierine e nello sprint, con il settimo posto assoluto di società (sesto tra le società civili).

Le altre 24 medaglie sono state vinte durante i Categoria e hanno permesso alla squadra gialloblu di raggiungere le prime posizioni nella classifica di società: quarta società classificata Esordienti A con Mattia Grenno, Matteo Pizzorno, Joele Perico, Matteo Scorsone, Alice Marchiori, Alice Bausano e Cristina Floris, prima società classificata e campione italiana la categoria ragazzi che ha sbaragliato la concorrenza con Jacopo Pizzorno, Mattia Patuto, Gabriel Ogici, Robert Jaba, Giulia Parigino, Chiara Parigino, Giulia Giambi, Sara Calà Impirotta, Elisa Dutto, Daniele Mazzanti; terza società classificata nella categoria junior con Giulia Ranavolo, Nikki Pregliasco, Marta Marchiori e Ilaria Carle; nona società classificata nella categoria cadette con Rebecca Di Giosia, Elisabetta Carle e Eva Gheltrito. Ecco l’elenco dei 24 metalli conquistati: medaglia d’argento per Mattia Grenno nella gara tavola categoria esordienti A; 2 medaglie nella categoria cadetti con Rebecca Di Giosia oro nello sprint e argento nelle bandierine; 5 medaglie per la categoria Junior (oro per Giulia Ranavolo nel frangente, tre metalli per Nikki Pregliasco, 2 argenti in surfski e oceanwomen, un bronzo nella gara bandierine, un bronzo nella staffetta salvataggio tavola con Giulia Ranavolo e Nikki Pregliasco).

Per la categoria ragazzi le medaglie sono 16: per il settore femminile ci sono 4 medaglie individuali per Giulia Parigino con due ori (tavola e bandierine) e due argenti (surfski e oceanwomen), 3 per la gemella Chiara Parigino con due ori (surfski e oceanwomen) e argento a tavola al quale si aggiungono le due medaglie d’oro in staffetta (tavola: gemelle Parigino; torpedo con Chiara e Giulia Parigino, Sara Calà Impirotta e Giulia Giambi). Per il settore maschile ci sono Jacopo Pizzorno con 2 argenti a tavola e surfski e un bronzo a oceanmen, Mattia Patuto con l’oro a tavola e l’argento a oceanmen, l’oro nella staffetta torpedo con Gabriel Ogici, Robert Jaba, Mattia Patuto e Jacopo Pizzorno e l’argento nella staffetta tavola con Mattia Patuto e Jacopo Pizzorno. Un ringraziamento particolare va a Elena Prelle che ha permesso “il salto di qualità” nella preparazione oceanica della squadra, ai genitori e ai ragazzi che non smettono mai di crederci, agli sponsor (Baravalle 2000, Pizzeria Maruzziello, EL.CO, Neologica, Gruppo Pirotto, Povigna Impianti, AM Stampi, Campini, Bistolfi Assicurazioni, Sugliano, Punto Sicurezza SRL) che hanno dato un grosso contributo per coprire le spese di questi allenamenti. Sicuri che questo sia solo l’inizio, la Rari Nantes porta il nome di Cairo Montenotte sul tetto d’Italia ancora una volta.