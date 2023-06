Calcio, Promozione A. Podio tutto savonese per la valorizzazione giovani. Primato Legino davanti a Ceriale e Celle Varazze

Insieme alla graduatoria del campionato di Eccellenza, il Comitato Regionale Ligure ha anche stilato la classifica di valorizzazione giovani anche per il girone A di Promozione.

U.S.D. LEGINO 1910 86,40 - 72,00 14,40

A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO 84,00 - 70,00 14,00

SSDARL CELLE VARAZZE F.B.C. 77,00 - 77,00 0,00

A.S.D. SAMPIERDARENESE 55,20 - 46,00 9,20

A.S.D. SERRA RICCO 1971 55,20 - 46,00 9,20

A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO 31,00 - 31,00 0,00

G.S.D. BORZOLI 25,00 - 25,00 0,00

A.S.D. PRAESE 1945 8,40 - 7,00 1,40

A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 6,00 - 6,00 0,00

Sono escluse dalla graduatoria le sotto indicate Società che incorrono nelle esclusioni dalla classifica ai sensi del punto 4./a) e/o del punto 4./b) del Regolamento, i quali prevedono che non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato; b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;

A.S.D. BAIA ALASSIO CALCIO

A.S.D. CAMPESE F.B.C.

A.S.D. CARCARESE

POL.D. GOLFO DIANESE 1923

A.S.D. NEW BRAGNO CALCIO

A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO

S.C.D. SOCCER BORGHETTO