Tornei Estivi. Parte stasera il Secondo Trofeo Città di Albenga, invitate per il vernissage anche le squadre vincitrici dei campionati dilettantistici

Il conto alla rovescia è terminato, la parola finalmente passa al campo.

Inizierà infatti questa sera il lungo percorso nelle notti ingaune che porterà a decretare la squadra vincitrice del Secondo Trofeo Città di Albenga.

Ventidue le squadre al via, tanti i big che si affronteranno sul campo, attratti anche dall'innalzamento del punteggio per la costruzione della rosa e del nuovissimo manto in sintetico del Sacro Cuore.

Una struttura ampia, che permetterà anche a giocatori, tifosi e appassionati di potersi gustare non solo lo spettacolo in campo, ma più di una prelibatezza nell'arco dell'intera serata.

Alle 19:45, prima del fischio d'inizio fissato per le 20:30 (tre le partite in ogni serata), saranno celebrate anche le squadre del comprensorio ponentino vincenti nel loro rispettivo campionato: ovviamente l'Albenga, ma anche il Pontelungo, il Pietra Ligure, il Borgio Verezzi, la Rappresentativa Ligure Under 19 e i ragazzi dell'associazione Viceversa.

Le partite di questa sera.

GIRONE C 20:30

Bar Spotti Bottega di Simo Matetti - Sabia d'Estate

GIRONE D 21:30

Ferrara Costruzioni - Orefici Portichetto Team

GIRONE A 22:30

B Side - Landi Srl