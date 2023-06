Pallanuoto, Under 14: bell'affermarzione dei ragazzi del Doria Nuoto Loano, battuta la Pro Recco 6-5

Bella partita, domenica 5 giugno, della squadra di pallanuoto U14 di Doria Nuoto Loano allenata da Tiziano Bottelli, che ha ospitato la ProRecco C al PalaGarassini.

I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio sin dall’inizio grazie ai gol di Barberi e Pesce. Gli ospiti hanno raggiunto il pareggio nel secondo tempo con le reti di Vigorelli e Popini ma non è bastato a contenere i loanesi.

La squadra padrona di casa ottiene la vittoria con le reti di Vignone e Tomatis. Segnano per la ProRecco C Ligorio e Denoto. Belle le parate dei portieri De Francisci per i padroni di casa e di Ruggiu per gli sfidanti.

Continua a crescere l’interesse per questo sport, che è ritornato a Loano con grande interesse da parte delle giovani leve.

Di seguito i tabellini

DNL Loano

De Francisci (portiere), Salata, Gattuso, Barberi 1, DeLeo, Pesce 2, Opizzo, Vignone 2, Tomatis 1, Redegalli, Bertolino, Scorza, Biga.

ProRecco C

Ruggiu (portiere), Vigorelli 2, Allegretti, Amantini, Gagnani, Popini 1, Ottonello, Solimano, Ramirez 1, Ligorio, Denoto1.